В Амурской области начнут отстрел лисиц из-за бешенства

В Амурской области из-за того, что было зафиксировано несколько случаев бешенства у диких лисиц, было принято решение провести выборочный отстрел этих животных, сообщает управление по охране животного мира региона.

Отстрел запланирован в Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском и Серышевском округах. Туши добытых животных доставят в ветлабораторию, где их проверят на бешенство.

В настоящее время в Приамурье живут более 6300 лисиц. Численность их популяции не вызывает у специалистов опасения. К тому же охотники не проявляют к этим хищникам интереса, и их количество растет.

Охотников призывают быть осторожными, особенно при встрече с лисицей, которая не боится человека или проявляет агрессию - это верные признаки бешенства. После укуса такого животного нужно сразу обратиться к медикам. Кроме того, собаки, которые бывают в лесах, обязательно должны быть вакцинированы.

Напомним, недавно в Приамурье в селе Новочесноково Михайловского района и в лесу в Константиновском районе вводили карантин из-за выявления бешенства у лисиц.