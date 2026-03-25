Михалков пригласил Путина на спектакль с Ефремовым
Известный режиссер кино и театра Никита Михалков пригласил президента России Владимира Путина на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, в среду, 25 марта, на сцене театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» проходит премьера спектакля «Без свидетелей» по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». В главных ролях — Михаил Ефремов и Анна Михалкова.
Журналисты заметили, что Ефремов впервые выйдет на сцену после долгого перерыва, вызванного трагическими обстоятельствами. В предшествующие дни были репетиции, прогоны для друзей, широкой публике спектакль не показывали.
В ходе заседания Совета по культуре Михалков рассказал российскому лидеру о текущей повестке и попросил позволить ему уйти с мероприятия раньше других, так как у него идет спектакль.
«Владимир Владимирович, кстати, я всех коллег приглашаю. Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной. И всех вас приглашаю», — обратился к Путину режиссер.
По его словам, спекулянты продавали билеты на спектакль по 200 тыс. рублей. Он добавил, что приглашает президента и коллег посетить постановку бесплатно.
Ранее Путин сообщил, что время от времени проводит неформальные встречи с Михалковым.