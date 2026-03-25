Михалков пригласил Путина на спектакль с Ефремовым

Известный режиссер кино и театра Никита Михалков пригласил президента России Владимира Путина на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в среду, 25 марта, на сцене театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» проходит премьера спектакля «Без свидетелей» по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». В главных ролях — Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

Журналисты заметили, что Ефремов впервые выйдет на сцену после долгого перерыва, вызванного трагическими обстоятельствами. В предшествующие дни были репетиции, прогоны для друзей, широкой публике спектакль не показывали.

В ходе заседания Совета по культуре Михалков рассказал российскому лидеру о текущей повестке и попросил позволить ему уйти с мероприятия раньше других, так как у него идет спектакль.

«Владимир Владимирович, кстати, я всех коллег приглашаю. Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной. И всех вас приглашаю», — обратился к Путину режиссер.

По его словам, спекулянты продавали билеты на спектакль по 200 тыс. рублей. Он добавил, что приглашает президента и коллег посетить постановку бесплатно.

Ранее Путин сообщил, что время от времени проводит неформальные встречи с Михалковым.