Путин рассказал о неформальных встречах с Михалковым

Президент России Владимир Путин рассказал, что проводит неформальные встречи с режиссером и председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания Совета по культуре, которое прошло в режиме видеоконференции. По словам Путина, их с Михалковым неформальные встречи не являются секретом для общественности.

«Совсем недавно на одной из наших неформальных встреч — здесь секрета нет никакого, мы с вами иногда встречаемся — вы тоже поднимали этот же вопрос, я помню хорошо», — заявил он.

Ранее Путин высказался о деятелях культуры, которые критикуют СВО.