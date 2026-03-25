Путин ответил Машкову по проблеме запрета наследников ставить пьесы

Проблему, связанную с запретом наследников некоторых авторов ставить на сцене произведения своих предков, нужно решать в цивилизованном ключе, считает президент России Владимир Путин.

На заседании президентского Совета по культуре народный артист РФ Владимир Машков рассказал о том, что некоторые наследники отечественных авторов не дают театрам разрешение ставить на сцене спектакли на основе литературных произведений их предков. Так, в Театре Олега Табакова, которым руководит Машков, по этой причине не удалось поставить пьесу Александра Володина "С любимыми не расставайтесь".