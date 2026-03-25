Путин ответил Машкову по проблеме запрета наследников ставить пьесы
Проблему, связанную с запретом наследников некоторых авторов ставить на сцене произведения своих предков, нужно решать в цивилизованном ключе, считает президент России Владимир Путин.
На заседании президентского Совета по культуре народный артист РФ Владимир Машков рассказал о том, что некоторые наследники отечественных авторов не дают театрам разрешение ставить на сцене спектакли на основе литературных произведений их предков. Так, в Театре Олега Табакова, которым руководит Машков, по этой причине не удалось поставить пьесу Александра Володина "С любимыми не расставайтесь".
"Важная проблема, согласен, как вы выразились, так называемые наследники, они имеют определенные права и иногда этим злоупотребляют, этими правами. Согласен с вами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать в цивилизованном, конечно, ключе", - отреагировал Путин.