Состоялась премьера спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым

На сцене театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей». Главные роли исполнили Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Режиссёр постановки — Никита Михалков. Он же разработал сценическую версию совместно с Александром Адабашьяном. По сюжету бывшие супруги оказываются наедине через много лет после расставания и в течение одной ночи пытаются решить сложные вопросы прошлого и настоящего.

В среду, 25 марта, на сцене театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» прошёл премьерный показ спектакля «Без свидетелей». Режиссёром, а также автором сценической версии (совместно с Александром Адабашьяном) стал Никита Михалков. В основе спектакля — пьеса Софьи Прокофьевой «Разговор без свидетеля».

По сюжету бывшие супруги встречаются спустя девять лет после расставания. Действие занимает одну ночь. В долгой беседе некогда близкие люди делятся воспоминаниями, вновь переживают проблемы прошлого и пытаются решить сложные вопросы, рискуя новой жизнью, которую им удалось построить отдельно друг от друга.

Главные роли в камерной психологической драме исполнили Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

«Мне кажется, что у Михаила с любым артистом сложился бы дуэт, потому что он огромный профессионал», — сказала актриса, отвечая на вопрос RT.

Хотя на сцене только двое, в истории заочно участвуют и другие персонажи: новая семья и коллеги героя, сын, которого воспитывали бывшие супруги, а также жених героини и одновременно начальник героя.

Интересно, что Никита Михалков не впервые обращается к материалу: в 1983 году он поставил фильм «Без свидетелей». Как рассказал журналистам директор театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» Игорь Попов, уже тогда режиссёр думал воплотить пьесу одновременно в кино и на сцене.

«В 1980-е годы была идея — её почему-то не осуществили, — чтобы в театре Вахтангова одновременно с выходом фильма вышел и спектакль. Но по каким-то причинам этого не случилось. То есть фильм вышел, а спектакль остался в голове. Никита Сергеевич к этому вернулся и уже в нашем театре, в «Мастерской «12», закончил эту работу», — отметил он.

На Московском международном кинофестивале 1983 года фильм показали во внеконкурсной программе. Он удостоился приза Международной федерации кинопрессы — ФИПРЕССИ.

Сценарий фильма Никита Михалков разработал вместе с Рамизом Фаталиевым и Софьей Прокофьевой. Александр Адабашьян также был в команде в качестве художника. В киноленте сыграли Ирина Купченко, Михаил Ульянов и Эдуард Артемьев, который также написал музыку к фильму.

Игорь Попов подчеркнул, что изначально планировалось взять киноверсию за основу спектакля, однако в итоге сложилось так, что сценарий менялся в процессе репетиций — и даже после премьеры, убеждён директор, он будет трансформироваться.

«В том и отличие театра от киноверсии... Театр — живой организм. Поэтому работа над спектаклем будет продолжаться столько, сколько будет жить сам спектакль», — заключил Попов.

Постановка отличается от фильма по меньшей мере приметами современности. Герои пользуются мессенджерами, пересматривают старую видеокассету. Это позволяет расширить повествование: зрители буквально видят героя в прошлом (к слову, это тот же Михаил Ефремов, «омолодившийся» с помощью ИИ-технологий). Также более явственным становится присутствие второстепенных персонажей.

Декорации создал художник театра «Мастерская «12» Юрий Купер — он же руководил реставрацией здания театра. На сцене удалось уместить всю квартиру с двумя комнатами, кухней, ванной и кладовкой. А чтобы изменить пространство по ходу действия, обратились к современным технологиям.

«Сложность заключалась ещё в том, что в конце всё рушится. Но ты не можешь разрушить декорации, иначе потом их надо чинить. Поэтому разруха делается при помощи видео», — поделился Юрий Купер.

Помимо формы, визуального решения, более современным стало и содержание. Как отметила народная артистка России Анна Михалкова, характер героини тоже отличается от представленного в киноверсии.

«Мне кажется, Ирина Купченко больше играет жертву, а мы пытались здесь сыграть историю женщины, которая освободилась от каких-то своих иллюзий, женщину, которая переродилась», — считает актриса.

Это первая премьера Михаила Ефремова после освобождения из колонии. Заслуженный артист России присоединился к труппе театра в сентябре 2025 года.

«Я думаю, что любой перерыв влияет на артиста. Но Миша такого уровня профессионал, что он со всем справится... И потом, у него партнёрша замечательная — Аня Михалкова, в которой тоже нет никаких сомнений. Я считаю, что она такая русская Мэрил Стрип», — отметил в беседе с RT Леонид Ярмольник, который посетил премьеру.

Продажа билетов на первые показы открылась 9 февраля: в полдень их можно было купить в кассах, а после 15 часов — на сайте театра. Места раскупили за несколько часов. Из-за ажиотажа кассиры продавали не более двух билетов в одни руки.

Сегодня ещё один премьерный день. Дополнительный показ спектакля «Без свидетелей» состоится 27 марта, он приурочен ко Всемирному дню театра. Также спектакль можно будет увидеть в апреле.