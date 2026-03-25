Збруев сделал откровенное признание об отце, которого никогда не видел

В конце марта Александр Збруев отметит свое 88-летие. Перед датой, напоминающей двойную бесконечность, он встретился с прессой. Среди вопросов к любимцу публики прозвучала просьба поделиться секретом вечной молодости — тому, как выглядит и держит себя артист позавидуют молодые.

Волшебную формулу Збруев открывать целиком не стал, кто-то в толпе сослался на генетику, и, отшутившись, артист вдруг заговорил о личном - о родителях:

— Секрет молодости? Мама и отец, которого я никогда не видел. Думаю, проживаю за него его жизнь.

Но настроение быстро улучшилось, когда речь зашла об утренней зарядке, которую артист делает неизменно, отмечая, что спорт в его жизни был всегда - и гимнастика, и бокс, и хотя бы утренняя разминка, как сейчас.