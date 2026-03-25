Масштабы разрушений после взрыва в Севастополе резко выросли

Масштаб разрушений после взрыва, прогремевшего в Севастополе в ночь на 24 марта, резко вырос. Это следует из данных, озвученных главой Гагаринского района Екатерины Фалиной РИА Новости.

Ранее она сообщала, что повреждения выявлены в квартирах семи домов.

Согласно последней информации, повреждены около 110 квартир в 11 домах.

«Домов пострадало – три в ЧС, и еще восемь. Люди сами обращаются по поводу повреждений», — пояснила Фалина.

По ее словам, в восьми домах пострадало только остекление. Основные разрушения зафиксированы в трех домах, упомянутых до этого губернатором Михаилом Развожаевым в указе о режиме чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что двое сестер, оказавшихся в эпицентре взрыва, проходят лечение в городской больнице № 5. Одной из девочек провели операцию, она находится в реанимации.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Как рассказал Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.