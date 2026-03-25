Аэропорт Хельсинки не стал комментировать ситуацию с российским самолетом

Аэропорт в Хельсинки, где вынужденно приземлился самолет рейса Хургада — Санкт-Петербург, отказался комментировать ситуацию с воздушным судном и россиянами на борту.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили РИА Новости.

— Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана, — цитирует сообщение пресс-службы воздушной гавани агентство.

В этот же день появилась информация, что рейс Хургада — Санкт-Петербург вынужденно сел в аэропорту Хельсинки. Такие меры были приняты из-за плана «Ковер» в петербургском Пулкове. Сообщалось, что вылет в Санкт-Петербург был запланирован на 25 марта после 17:00.

23 марта в аэропорту Санкт-Петербурга в течение девяти часов вводились ограничения на обслуживание воздушных судов, что привело к задержке и отмене рейсов. Среди задержанных и отмененных рейсов — направления из Москвы, Ханты-Мансийска, Нарьян-Мара, Пхукета, Ташкента и Калининграда.

25 марта в столичном аэропорту Шереметьево сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме после введения временных ограничений на прием и выпуск рейсов.