Артемий Лебедев назвал одного европейского политика кремлевским агентом

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поблагодарил премьер-министра Бельгии Барта де Вевера за его слова о необходимости сделки с Россией. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он также назвал европейского политика агентом Кремля.

Лебедев комментировал высказывание бельгийского премьера о том, что Европе следует заключить сделку с Россией в сфере энергетики, чтобы покупать у нее недорогие ресурсы.

«Барт де Вевер — это просто наш агент кремлевский, который каждый раз говорит то, что нам очень приятно слышать. Большое спасибо, дорогой Барт де Вевер, продолжай свою подрывную работу, она нам очень пригодится», — сказал дизайнер.

Ранее Лебедев назвал американского журналиста Такера Карлсона умным мужиком. Блогер также предложил ему приехать в Россию, если в США у него начнутся проблемы с законом.