Стала известна причина смерти актера Тихона Котрелева

Российский актер Тихон Котрелев скончался от осложнений острого панкреатита, ранее ему диагностировали панкреонекроз.

Об этом в среду, 25 марта, сообщил Shot.

— Котрелева не стало накануне. Состояние актера ухудшилось после того, как он отказался от госпитализации на этой неделе, три дня не выходил на связь с близкими, заперся в съемной квартире, — говорится в публикации.

Кроме того, актер страдал от алкогольной зависимости на протяжении нескольких лет, передает канал в мессенджере MAX.

23 марта СМИ сообщили, что Тихон Котрелев заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре и перестал выходить на связь с близкими. Позднее появилась информация о том, что артиста госпитализировали в психиатрическую больницу.

49-летний актер Тихон Котрелев умер после попадания в психбольницу

25 марта Петр Котрелев, сын Тихона Котрелева, сообщил о смерти отца, отметив, что на момент кончины ему было 49 лет. Мужчина добавил, что Котрелев был добрым, любящим человеком и оставил большую семью, в которой его будут помнить. Он призвал поклонников актера беречь друг друга, поскольку «любой разговор может оказаться последним».