Жители российского города пожаловались на мутную воду из-под крана

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на мутную воду из-под крана. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

С жалобами обратились жители Кировского, Ленинского, Ворошиловского, Октябрьского, Пролетарского и Железнодорожного районов, а также Батайска. На опубликованных фотографиях видна вода мутного зеленоватого оттенка.

