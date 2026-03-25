Синяк оправдался за отсутствие доказательств ограбления

Блогер Игорь Синяк в Telegram-канале ответил на обвинения в том, что не публикует доказательства о реальности своего ограбления.

Синяк объяснил, что пока не может предоставить документы, доказывающие факт ограбления, пока идет следствие. По словам блогера, только 24 марта он получил все материалы дела.

«Теперь я могу ознакомиться с тем, что там происходит и на каком этапе расследование. Вы думаете, полицейские сообщают мне о каждом шаге? Как бы не так. Я так же, как и вы, ничего не знаю», — поделился инфлюенсер.

5 января Синяк рассказал, что ночью в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. За несколько секунд неизвестные выломали дверь и влетели в парижскую квартиру. Один из воров приставил нож к горлу блогера. После ограбления Синяк нанял круглосуточную охрану. По словам знаменитости, он не чувствует себя в безопасности даже в присутствии секьюрити.

Синяк отмечал, что после происшествия хочет исчезнуть и стать самым незаметным человеком в мире.