ЦИПР-2026: цифровая промышленность как основа суверенитета России

XI конференция ЦИПР состоится с 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде. В этом году деловая программа конференции будет посвящена промышленной конкурентоспособности России, основу которой составляет системное внедрение собственных комплексных цифровых продуктов в различные отрасли экономики. Дискуссии затронут тему цифровой трансформации промышленности и развитие технологических систем для применения в производстве. Главные игроки рынка цифровой экономики и представители органов власти обсудят практики масштабирования российских разработок, конкретные кейсы их внедрения и вопросы международного технологического сотрудничества. Сессии деловой программы пройдут в зеркальном павильоне и в главном историческом здании Нижегородской ярмарки.

Уже более 10 лет конференция ЦИПР служит площадкой для открытого диалога всех участников рынка цифровых технологий. В частности, в последние годы на ЦИПР обсуждались ключевые вопросы, связанные с импортозамещением и достижением целей национального развития России как технологического лидера. Входя во второе десятилетие, ЦИПР-2026 смещает акцент с импортозамещения к цифровому суверенитету через призму развития российских цифровых решений для промышленности. За это время российские компании прошли этап оперативной замены иностранных решений и сформировали значительный пул собственных технологических разработок. Сегодня ЦИПР усиливает свою роль как площадки концентрации и углубления отраслевой экспертизы, способствуя активной интеграции этих промышленных продуктовых решений в различные сектора экономики. Российские технологии становятся инструментом реализации национальных проектов технологического лидерства и укрепления позиций страны на международных рынках.

Центральным событием деловой программы ЦИПР-2026 станет пленарное заседание, посвященное цифровой независимости промышленности. Ключевое внимание будет уделено вопросам внедрения цифровых платформ и решений, их экономическим эффектам, а также инструментам развития технологически независимых продуктов страны.

«Пленарное заседание, посвященное цифровой независимости промышленности, для Нижегородской области – крупного промышленного региона, ИТ-центра – это невероятно актуальная тема. Деловая программа одной из ключевых цифровых конференций России также будет посвящена государственным инициативам технологического лидерства, кибербезу, искусственному интеллекту и, что очень важно, – тому, как цифровизация влияет на жизнь людей. Ждем на ЦИПР в Нижнем самых ярких спикеров и самых заинтересованных гостей», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Деловая программа ЦИПР-2026 состоит из пяти тематических треков, которые раскрывают ключевые направления развития цифровых технологий в России:

«ЦИПР. Цифровые индустрии» будет сконцентрирован на обсуждении системы рыночных взаимоотношений разработчиков, вендоров, интеграторов и покупателей цифровых решений для промышленного сектора, а также трендов развития цифрового бизнеса и регуляторных подходов, формирующих правила игры для устойчивого роста.

«ЦИПР. Цифровая инфраструктура». Участники трека обсудят ключевые компоненты инфраструктуры цифрового развития в смежных сферах — от технологических решений до организационных, кадровых и регуляторных элементов, необходимых для формирования масштабируемой и управляемой цифровой среды.

«ЦИПР. Цифровой суверенитет» будет сфокусирован на государственных программах технологического лидерства в ключевых отраслях промышленности и механизмах ускоренного внедрения российских технологических решений. Участники трека обсудят повышение эффективности текущих мер поддержки промышленности и стратегии достижения цифрового суверенитета в индустриальном секторе.

«ЦИПР. Цифровой человек» будет посвящен трансформации качества жизни в условиях цифрового развития и влиянию технологий на повседневные привычки, социальные практики и образ жизни человека в эпоху цифровой промышленности.

«ЦИПР. Блэк». Серия дискуссий об острых вопросах влияния цифровых технологий на парадигмы развития экономики и среду обитания человека.

Программу дополняют четыре специальных трека, которые включают экосистемные и технологические проекты. Они проходят через все направления дискуссий и расширяют обсуждение ключевых вопросов.

Экосистемные проекты:

«ЦИПР. Предприниматель»: о создании, запуске и масштабировании бизнес-проектов, которые формируют будущее цифровой промышленности — от идеи до выхода на рынок и дальнейшего роста.

«ЦИПР. Глобал»: о международном партнерстве, стратегиях выхода на зарубежные рынки, совместных проектах по разработке и внедрении новейших цифровых решений в промышленности, а также о точках роста в глобальной цифровой экономике.

Технологические проекты:

«ЦИПР. ИИ»: о технологических и организационных основах развития сферы искусственного интеллекта, повсеместном использовании и экономических эффектах применения ИИ в различных промышленных отраслях.

«ЦИПР. Кибербез»: о ключевых аспектах защиты данных промышленных предприятий и цифровой инфраструктуры, актуальных угрозах и системных подходах к обеспечению кибербезопасности от российских разработчиков.

«Сегодня цифровизация всех отраслей экономики является одним из главных вопросов конкурентоспособности бизнеса. ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников рынка для выработки стратегических решений, которые позволяют масштабировать российские цифровые продукты, выстраивать международную кооперацию и формировать новые точки роста во всех экономических секторах страны», — прокомментировала Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР.

Отдельное внимание в рамках ЦИПР-2026 будет уделено международному технологическому взаимодействию. Конференция традиционно выступает площадкой для диалога и обмена практиками развития цифровых решений с зарубежными партнерами. Ожидается участие делегаций из стран БРИКС и других государств, заинтересованных в совместной реализации технологических инициатив и развитии цифровой экономики.

В этом году конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года, а городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд» — с 21 по 23 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

