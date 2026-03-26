В Роскачестве объяснили, когда должны отключать отопление весной

Решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления на основе критериев, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке +8 °С в течение пяти дней подряд. Об этом RT рассказали в Роскачестве.

Решение принимают согласно п. 5 постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

«Согласно этому документу, отопление в жилых помещениях отключают только после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке +8 °С в течение пяти дней подряд. При этом, даже если в отдельные дни температура поднимается выше или днём стоит яркая солнечная погода, тепло продолжат подавать, пока не будет выполнено указанное условие», — объяснили эксперты.

По их словам, если после завершения отопительного сезона температура резко снизится и закрепится, подачу тепла могут возобновить.

«При этом стоит учитывать, что процессы запуска и остановки отопления занимают несколько дней и не происходят мгновенно. Назвать конкретную дату отключения отопления заранее, как правило, невозможно. Однако перед окончанием отопительного периода в официальных источниках информации публикуется соответствующее распоряжение», — добавили в организации.

Отмечается, что после его выхода следует ожидать отключения тепла в течение трёх — пяти дней.

«Прекращение подачи тепла по разным типам объектов осуществляется поэтапно в определённом порядке: сначала идут промышленные объекты, затем — жилые здания (частные и многоквартирные), в самом конце отключаются социально значимые учреждения, в том числе детские сады, школы и больницы», — подчеркнули специалисты.

Важно учитывать, что примерные сроки завершения отопительного сезона различаются по регионам и зависят от климатических особенностей и фактической погоды в текущем году, заключили они.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал RT, что даты окончания отопительного сезона в масштабах всей страны не существует и существовать не может.