«Афиша» отметила День театра креативной активностью в Петербурге и анонсировала перформанс в Москве

Компания разместила в Северной столице «цветущие» постеры, которые хотелось забрать целиком.

© Пресс-служба компании "Афиша"

В преддверии Международного дня театра, 21 марта 2026 года, в Петербурге прошла креативная акция: в семи оживленных городских точках появились большие плакаты с призывом «Повод есть – пригласи ее в театр» и живыми цветами прямо на них, которые можно унести с собой и подарить, украсив свое приглашение. Простая и эмоциональная механика стала частью кампании от «Афиши» в двух столицах.

«Цветочная» концепция строилась вокруг простого инсайта: для похода в театр люди часто ожидают «особый» повод, а «Афиша» как маркетплейс впечатлений этот случай не ждет, а создает его: живые розы на городских плакатах стали готовым приглашением, которое хочется использовать здесь и сейчас. Превращая городское пространство в точку входа в театральную историю, бренд таким образом подсвечивает свою главную роль – быть проводником в мир досуга и впечатлений. Партнером акции в Санкт-Петербурге стала цветочная база Las Flores.

В Москве, непосредственно в сам День театра, 27 марта, «Афиша» совместно с Дептрансом Москвы и «Ленкомом Марка Захарова» представит специальную музыкальную программу в самом неожиданном для спектакля месте. Перформанс станет финальной точкой кампании и еще раз напомнит, что театр может быть частью повседневной городской жизни – не только на сцене, но и в привычных городских маршрутах.

На протяжении двух недель до важного события «Афиша» предлагала пользователям разные эмоциональные сценарии для похода за новыми впечатлениями: от практичной выгоды и красивого жеста до идеи собраться, нарядиться, исполнить желание и провести вечер в городе по-театральному. На Afisha.ru действуют специальные акции – кешбэк 30% бонусами для всех и 40% для подписчиков СберПрайма на спектакли театров из подборки «Афиши» и на все доступные мюзиклы. За покупки можно выиграть скидки на поездки в каршеринге, украшения и косметические наборы для создания театрального образа.

Компания «Афиша» последовательно популяризирует походы в театр и помогает зрителям находить новые поводы для встречи со сценой – от выгодных предложений и партнерских механик до эмоциональных городских событий.