Девочка, пострадавшая при взрыве в доме в Севастополе, остается в реанимации

Девочку, пострадавшую при взрыве в доме в Севастополе, прооперировали. В данный момент она находится в реанимации. Об этом в среду, 25 марта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что две сестры находились в квартире, где произошел взрыв.

— Ей требуется дальнейшее восстановление и реабилитация из-за переломов, но врачи дают позитивный прогноз на полное восстановление функций. Вторая сестра — в хирургическом отделении, без тяжелых травм, но психологически ей сейчас очень сложно, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в больнице также находится мальчик вместе со своей мамой. У него в основном ушибы и порезы. Всем пострадавшим оказывается всесторонняя медицинская помощь, отметил губернатор.

В ночь с 23 на 24 марта в жилом многоэтажном доме в Севастополе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще 12 пострадали.

Позже выяснилось, что одна из жительниц города после взрыва в соседнем доме была вынуждена быстро покинуть свое жилище, из-за чего потерялся ее домашний любимец — рыжий кот породы мейн-кун по кличке Зевс.