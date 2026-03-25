Сергей Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в День работника культуры в среду, 25 марта, по традиции вручил награды столичным деятелям искусства.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Он также поздравил их с профессиональным праздником.

— Культура для Москвы это все, это наша душа, наш стержень, это любимые артисты, любимые писатели, композиторы, это то, без чего не было бы ни страны, ни нашего города (...) Москва всегда вкладывала и будет вкладывать в развитие материальной базы культуры: строить новые музеи, театры, реконструировать старые, создавать концертные площадки, создавать и развивать общественное пространство, куда выходят наши артисты, парки культуры, школы искусств, — подчеркнул Собянин.

Всего глава города наградил около 40 человек. Также мэр объявил благодарность правительства России гендиректору Московского концертного зала «Зарядье» Ивану Рудину, передает Агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин рассказал, что Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей. В 2025 году в культурных учреждениях побывали рекордное количество раз — 340 миллионов.

Мэр Москвы сообщил, что в 2025 году город продолжил реализовывать крупнейшую в мире программу реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов. За последние 15 лет городские специалисты отреставрировали 2491 объект культурного наследия.