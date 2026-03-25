Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях Сбера

Музыкант и актер Ваня Дмитриенко теперь сотрудничает со Сбером. Он будет рассказывать о новых технологиях и продуктах. Среди них — платежные решения Сбера, а также ИИ-помощник ГигаЧат, подписка СберПрайм. Также молодым предпринимателям представят предложения «ИЗЗЗИ Бизнес».

Ваня Дмитриенко также примет участие в разработке дизайна и напишет цитаты для молодежных «СберКарт».

«Ваня Дмитриенко — талантливый и целеустремленный артист. Своим примером он показывает, как можно расти, развиваться и стать №1 в очень молодом возрасте. И этим он вдохновляет нас и миллионы своих поклонников. Нам близко его настроение и отношение к жизни, а ему — наши ценности. Так что впереди будет очень интересная коллаборация», - сказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин.

Певец отметил, что для него коллаборация со Сбером — это про доверие и общие ценности.

«Мне всегда было важно, чтобы то, что я делаю, работало на одну идею: помощь, поддержку, развитие. Со Сбером мы сошлись на том, что технологии и творчество могут решать реальные проблемы людей. Карты с цитатами — первый шаг, маленькие напоминания о важном, которые всегда будут под рукой. Но дальше будет интереснее. Я надеюсь, что вместе мы сможем показать, как современные сервисы могут быть человечными и искренними, как хорошая песня», — сказал он.

Сотрудничество с Ваней Дмитриенко продолжает серию коллабораций Сбера с артистами и авторами цифрового контента. Ранее были успешные проекты с рэпером Toxi$, стримером Сашей Парадеевичем, бьюти-блогерами Лизой Барашек и актрисой Полиной Денисовой.