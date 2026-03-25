Россиянам объяснили, что делать, если в подъезде не убираются

Каждый многоквартирный дом обслуживает управляющая компания (УК) или ТСЖ, которые по договору обязаны поддерживать чистоту в подъездах. Об этом напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Если уборка не проводится, сначала стоит обратиться в свою управляющую организацию — иногда причина может быть в человеческом факторе, например, заболевании сотрудника. При отсутствии реакции необходимо подать письменное заявление с требованием устранить нарушение. Жалобу обязаны зарегистрировать и отчитаться о принятых мерах в течение трех дней.

В случае систематических нарушений со стороны УК или ТСЖ жильцы могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию по месту жительства через официальный сайт ведомства. Проверка должна быть проведена в течение 30 дней, после чего при подтверждении факта некачественного обслуживания УК грозит штраф и предписание об устранении нарушений.

— Также обратиться можно в прокуратуру, — заключил депутат в беседе с RT.

Отказаться от оплаты лифта или мусоропровода по собственному желанию, как правило, нельзя, рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что эти элементы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому расходы на их содержание распределяются между всеми собственниками.