49-летний актер Тихон Котрелев умер после попадания в психбольницу

В Москве на 50-м году жизни скончался актёр Тихон Котрелёв, известный по сериалам «Хирург» и «Тихий Дон». О смерти артиста сообщил его сын Пётр в социальных сетях.

За два дня до смерти Котрелёв перестал выходить на связь. Сестра нашла его в квартире на Гоголевском бульваре и вызвала скорую — актёра госпитализировали в психиатрическую клинику. Источники связывали инцидент с алкогольной зависимостью, от которой он страдал. Точная причина смерти пока не называется, но известно, что у артиста был диагностирован панкреонекроз — смертельно опасная форма панкреатита.

«Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет. Замечательный, добрый, тонкий и невероятно любящий человек», — написал Пётр Котрелёв.

Тихон Котрелёв был представителем творческой династии: внук поэта Николая Котрелёва, дядя актёра МХТ им. Чехова Кузьмы Котрелёва. Он снимался в популярных сериалах и выступал в театральных постановках. Дата и место похорон пока неизвестны.