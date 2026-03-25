В Сибири известный политик умер во время простой операции

Политик собирался провести в больнице лишь полдня, но простая и уже привычная для него операция закончилась трагедией.

24 марта на официальном сайте Госдумы появилось сообщение о смерти 60-летнего Юрия Швыткина. На следующий день в правительстве Красноярского края уточнили, что депутат скончался в больнице во время планового хирургического вмешательства.

По словам помощницы парламентария, операция была несложной, её уже проводили раньше, и ничего не предвещало беды. Супруга Швыткина сейчас изучает медицинскую документацию, чтобы выяснить, что пошло не так – передает krsk.aif.ru.