Мигрант в костюме коня обижал туристов в Шерегеше

На кузбасском горнолыжном курорте заметили курьёзных "вымогателей", среди них был иностранец.

Очевидцы пожаловались в соцсетях на аниматоров в костюмах коней, которые сначала предлагают сделать фотографию, а потом нагло и дерзко требуют деньги. Стражи порядка провели проверку и выяснили нечто крайне возмутительное.

– Полицейские выявили нарушения налогового, трудового, миграционного законодательства, а также Закона о защите прав потребителей, – сказали в областном МВД.

Так, один из аниматоров – гражданин иностранного государства. На гендиректора компании, которая всё это устроила, составили протоколы о незаконном найме иностранца, за что грозит штраф от 400 до 800 000 рублей.

Блюстители порядка советуют туристам заранее уточнять у подобных аниматоров стоимость. Более того, при отсутствии прейскуранта покупатель имеет право отказаться от оплаты.