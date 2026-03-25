Юморист из популярного шоу рассказал об отказе от шуток про Артемия Лебедева

Юморист Максим Винокуров заявил, что его команда «Регионы», выступающая в эфире популярного шоу «Звезды» на канале НТВ, старается не смеяться над членом жюри, дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Отказ от таких шуток он объяснил в интервью для проекта «Предельник», запись разговора доступна на YouTube.

Винокуров отметил, что у команды «Регионы» очень хорошие отношения с дизайнером.

Мы не хотим к нему лезть, мы не приветствуем шутки про то, что [у Лебедева] плохие логотипы, мы не лезем. У нас нормальное, крутое отношение друг к другу», — рассказал юморист.

Ранее участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова назвала темы, на которые не может шутить на своих выступлениях. По словам юмористки, у нее есть шутки про религию, но она не озвучивает их на сцене.

Шоу «Звезды» выходит на НТВ с 2024 года. В эфире программы юмористические коллективы, возглавляемые звездами шоу-бизнеса, соревнуются в юморе и борются за денежный приз.