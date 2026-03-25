Глава МВД России наградил полицейского, спасшего провалившегося под лед мужчину

Госавтоинспектор Дмитрий Федянин из Республики Хакасия, который оказал помощь провалившемуся под лед мужчине, награжден медалью МВД России.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил сотрудника Госавтоинспекции по городу Абаза лейтенанта полиции Дмитрия Федянина медалью "За смелость во имя спасения".

Таким образом глава МВД России отметил поступок полицейского, который, рискуя жизнью, оказал помощь провалившемуся под лед мужчине. Инцидент произошел на реке Абакан. Сообщение о происшествии поступило к дежурному, который немедленно передал информацию экипажам на маршруте патрулирования.

Лейтенант полиции Дмитрий Федянин прибыл на место первым. Мужчина почти скрылся под водой, но держался, ухватившись за свой костыль. Дмитрий подполз по льду, схватившись за костыль, вытянул мужчину, а затем оттащил его на берег.

Спасенный, 62-летний рыбак, вышел на лед, чтобы проверить его прочность. Лед оказался непрочным. На место приехала скорая помощь. Госпитализация мужчине не потребовалось.