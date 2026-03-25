В новой прогулочной зоне у Воронежского "моря" ввели режим ЧС

Пешеходные мостики на Петровской набережной Воронежа не выдержали снежной зимы и опасно накренились. Из-за угрозы обрушения властям города пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации районного масштаба и перекрыть доступ к прогулочному пирсу, прослужившему всего один сезон. Благоустройство зоны отдыха за 1,2 миллиарда рублей, начатое на региональные средства, планировали завершить в 2024 году. Но, пока процесс продолжается, часть новых элементов уже пришла в аварийное состояние.

Странный наклон опор под дорожками заметили многие воронежцы. При таянии снега и льда конструкции поехали в сторону. Мэр Сергей Петрин пояснил, что несущие конструкции прогулочного пирса были спроектированы не как мосты. В итоге сваи не выдержали нагрузки, произошла деформация пролетов. Дефекты зафиксированы профильными специалистами Воронежского технического университета.

С потеплением начались подвижки грунта, возник риск, что вместе с ними продолжит крениться вся конструкция. Поэтому и потребовался режим ЧС - он позволит оперативно провести противоаварийные работы. Власти Воронежа давали подрядчику срок до 20 марта, чтобы устранить нарушения добровольно. Поскольку этого не произошло, демонтаж мостков проведут за счет муниципального бюджета, а затем подадут иск о взыскании средств.

Кому предстоит заплатить за столь заметную ошибку - проектировщикам из "ПГС проекта" (Воронеж) или строителям из "Передвижной механизированной колонны № 38" (Кисловодск), - пока неясно. Претензии в связи с некорректным расчетом нагрузки направлены и им, и заказчику проектно-сметной документации - областному министерству архитектуры.

- Так как по результатам обследования окончательно не установлена однозначная вина проектировщика либо подрядчика, то они представят свои позиции в суде. Проект демонтажа уже разработан, охраняемая площадка для временного складирования определена. Все работы будут актироваться с фото- и видеофиксацией для дальнейших судебных разбирательств. До 20 апреля демонтаж должен быть завершен, - сообщил глава города.

Демонтаж проведут за счет бюджета, а затем подадут иск о взыскании средств с подрядчика

Заняться восстановлением конструкции, которое может потребовать около 60 миллионов рублей, смогут после 20 июня. До того на водохранилище будет идти период нереста рыбы.

Благоустройство Петровской набережной ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Работы разбиты на три этапа (очереди). Первый завершен, пусть и с опозданием. Второй продолжается - к нему как раз относилась установка прогулочного пирса. Третий - в планах.

Прошлым летом прокуратура Воронежской области вместе с региональным управлением ФСБ выявила хищение из бюджета более 37 миллионов рублей при установке на Петровской набережной малых архитектурных форм. Расследуется уголовное дело.

Месяц назад прокуроры решили обратить внимание на то, что благоустройство второй очереди, сроки которого переносили на вторую половину 2025 года, так и не было официально завершено. Это повлекло за собой невыполнение показателей федерального проекта и, как следствие, необходимость вернуть в вышестоящий бюджет неосвоенные средства. По словам министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгения Бажанова, сумма уточняется, она может составить несколько десятков миллионов рублей.