В 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, и отметила, что это связано с длинными новогодними каникулами.

По словам депутата, в 2026 году новогодние праздники продлились рекордные 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января включительно. Именно это повлияло на длину майских выходных, подчеркнула Стенякина.

Депутат уточнила, что официальными праздничными днями остаются 1 и 9 мая, а остальные выходные зависят от системы переноса. Она добавила, что после майских длинных выходных россиян ожидают новые длинные каникулы в июне с 12 по 14 число. В 2026 году нерабочими будут 1–3 мая и 9–11 мая, всего шесть дней.

Стенякина напомнила, что в предыдущие годы майские праздники длились дольше. Так, в 2022, 2024 и 2025 годах суммарно было восемь дней, в 2023 году — семь, а в 2019 году россияне отдыхали девять дней. В 2018 году первые майские праздники составили четыре дня, а День Победы выпал на один выходной, передает ТАСС.

