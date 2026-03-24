В издательстве рассказали, как нейросеть подставила Драгунского

Искусственный интеллект пока еще не точен на 100%, когда ищет запрещенные материалы в литературе, заявил НСН Евгений Капьев. Издатели используют искусственный интеллект для проверки книг на соответствие российскому законодательству, но в случае с писателем Денисом Драгунским произошла ошибка, заявил НСН генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев.

Капьев ранее написал в своем Telegram-канале, что нейросеть ошибочно определила Драгунского под запрет из-за слова «драг» (drug - наркотик, прим. НСН). В свою очередь, Драгунский рассказал НСН, что запрет его книг к продаже из-за ошибки искусственного интеллекта является «какой-то шуткой» и дискредитирует тех, кто управляет нейросетью. Капьев отметил, что курьез не повлиял на продажу книг писателя.

«Да, такими вещами занимается нейросеть. В ней есть встроенный словарь, который находит определенные слова. А дальше их должен проверять человек. Регулярно происходит так, что искусственный интеллект обозначает что-то как опасные выражения, но за этим необходимо следить. В случае с Драгунским мы не убирали его книги из продажи — сразу вычеркнули ошибку вручную. Не запрещать же “Денискины рассказы”. Мы сразу правим такие вещи, но это не всегда спасает — у каждого партнера есть свой ИИ, это тоже влияет», — подчеркнул он.

Ранее Драгунский сообщил НСН о готовности переписать или вычеркнуть части текста из его книг, не проходящие цензуру.