Драгунский высказался о попадании его фамилии под пропаганду наркотиков

Денис Драгунский в беседе с НСН выразил уверенность, что глава ЭКСМО написал шуточную причину изъятия его книг в марте. Если искусственный интеллект (ИИ) действительно посчитал фамилию Драгунский пропагандой запрещенных веществ, это откровенно дискредитирует ИИ и тех, кто им управляет, заявил в интервью НСН писатель Денис Драгунский.

Ранее генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев написал в своем Telegram-канале, что нейросеть ошибочно определила писателя Драгунского под запрет из-за слова "драг" (drug - наркотик, прим. НСН), из-за чего его книги снимались с продаж в начале марта. Сам Драгунский счел это не иначе как глупой шуткой.

«Я это узнал только сегодня. По-моему, это абсолютный курьез и ерунда. Я думаю, что сам господин Капьев это тоже пишет с юмором, потому что это слово по-английски пишется не так, если мою фамилию прочесть по-английски. Тогда нужно запрещать книги великого детского писателя Виктора Драгунского, моего отца, до кучи, а также мемуары генерал-полковника Драгунского – нашего троюродного брата, а также всякие упоминания драгунов в военно-исторических произведениях. Ну, ясно же, что это какая-то шутка. Это только компрометирует искусственный интеллект и тех, кто им управляет. Тогда просто любая известная фамилия может оказаться под угрозой. Так что это можно воспринимать только как шутку, довольно глупую, но при том смешную», - рассказал он.

В начале марта стало известно о том, что некоторые книги писателей Драгунского, а также Алексея Сальникова временно изъяли из продажи в российских магазинах. Тогда Драгунский говорил НСН, что ему неизвестно, с чем связано изъятие ряда его книг, однако отметил, что готов переписать или вычеркнуть части текста, не проходящие цензуру.