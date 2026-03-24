Ирина Болгар рассказала о жизни после публичного конфликта с Павлом Дуровым

Ирина Болгар вновь предприняла попытку доказать, что между ней и Павлом Дуровым был роман. Предполагаемая мать детей основателя Telegram поделилась очередными снимками, аналогичные которым уже публиковала. Павел Дуров на них в основном похож на гостя, а не на хозяина дома. Головные уборы и тёмные очки делают образ Павла несколько странным. Среди подборки снимков оказался один «романтический» кадр. На не самом удачном фото Павел тянется губами к Ирине.

«Мы прожили в отношениях около десяти лет, и у нас родилось трое детей. Теперь, когда моя жизнь с нашими детьми кардинально изменилась и перевернулась с ног на голову, мне кажется, что это была другая жизнь», — поделилась Болгар.

Она также дала понять, что поводом для публикаций стало заявление пресс‑секретаря Дурова о том, что он и Болгар никогда не были парой.

«В конце 2022 года я получила ультиматум от Дурова: переехать в Дубай — с обещанием, что финансовая поддержка там продолжится. Согласиться означало бы признать, что со мной можно так поступить», — поделилась Болгар в личном блоге ранее.

Тогда ей пришлось распрощаться с роскошной недвижимостью.