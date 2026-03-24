Опубликована программа 16-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2026)

На сайте 16-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2026), который пройдет 7–8 апреля в пространстве «Согласие Hall», опубликована предварительная программа.

В форуме, организованном Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром глобальной ИТ-кооперации, примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования интернета.

В программе RIGF 2026 запланировано девять секций, на которых участники и спикеры обсудят ключевые направления развития цифровой среды – от глобального диалога по вопросам управления интернетом до вызовов цифровой трансформации.

В центре внимания форума – вопросы сохранения культурного и языкового разнообразия в глобальной сети, развитие цифрового здравоохранения, новые подходы к обеспечению безопасности детей в онлайн-среде, а также проблемы цифрового суверенитета и развития суверенных облачных инфраструктур.

Особое место в программе занимает форсайт-сессия, посвященная искусственному интеллекту как фактору структурных изменений в управлении, экономике и обществе. Эксперты обсудят, как ИИ уже трансформирует процессы принятия решений, производство контента и цифровые сервисы, а также какие направления получат развитие в 2027-2035 годах: распространение автономных агентов, формирование ИИ-экосистем и расширение практики машинного принятия решений.

Отдельные дискуссии на RIGF 2026 будут посвящены международным подходам к регулированию генеративного ИИ, внедрению ИИ-решений в медицинские сервисы, новым цифровым рискам для детей, а также тому, как искусственный интеллект и автоматизация меняют взаимодействие пользователей с сервисами и трансформируют инструменты онлайн-продвижения.

В числе ключевых спикеров форума: Татьяна Матвеева (Управление Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры и связи), Александр Шойтов (Минцифры), Антон Горелкин (Государственная Дума РФ), Оксана Сотникова (Минэкономразвития России), Тимур Цыбиков (Федеральное агентство по делам национальностей России), Алексей Бородин (Региональное содружество связи), Елизавета Белякова (Альянс по защите детей в цифровой среде), Евгений Осадчук (Сколково), Михаил Сквирский (ПАО «Сбербанк»), Вероника Колодько (Rambler&Co), Алексей Рогдев (Технический центр Интернет), Андрей Кузьмичев (Рунити), Карен Казарян (АНО «Цифровая экономика») и Никита Лебедев (VK).

В преддверии форума проходит Специальный курс для молодежи, в рамках которого молодые специалисты обсудят ключевые темы RIGF 2026 и сформируют тезисы, отражающие молодежный взгляд на развитие интернета.

Кроме того, 6 апреля в рамках образовательного дня пройдет открытая лекция первого заместителя председателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Антона Горелкина, посвященная процессу формирования законов в ИТ-сфере. 8 апреля на RIGF 2026 также состоится церемония вручения награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета») и традиционная лекция лауреата. Подробная программа RIGF 2026 доступна на сайте форума.

«Российский форум по управлению интернетом остается ключевой площадкой для открытого диалога о развитии интернета и цифровых технологий. В этом году особое внимание будет уделено тому, как активное внедрение искусственного интеллекта меняет интернет-среду: от технологий и экономики до управления и повседневной жизни пользователей. На форуме обсудим, как эти процессы уже повлияли на Рунет и какие изменения ожидают цифровую экосистему в ближайшие годы», – отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

RIGF 2026 пройдет в гибридном формате: оффлайн и онлайн. Участие бесплатное, регистрация уже открыта.

