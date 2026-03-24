Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин скончался во время плановой операции, которую ему проводили в одном из медицинских учреждений Москвы.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 24 марта, сообщило ТАСС.

— Скончался (Швыткин — прим. «ВМ») в Москве во время плановой операции, — говорится в материале.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 23 марта сообщил, что Юрий Швыткин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Он добавил, что депутат запомнится своим коллегам скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев отметил, что покойный всегда производил впечатление человека цельного, убежденного и патриотичного. Депутат уточнил, что Швыткин всегда рдел за Родину и старался изменить что-то к лучшему.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш рассказал, что парламентарий никогда не жаловался на здоровье. Он добавил, что часто встречался с Швыткиным по рабочим вопросам.