В РПЦ прокомментировали «элитные» куличи

Элитные варианты куличей, появившиеся в продаже в ряде российских городов, не имеют никакого отношения к христианской вере, рассказал журналистам иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (в миру Марк Маркиш). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, одна из московских кондитерских начала продажи так называемых «Кремлевских куличей», украшенных фигурой собора Василия Блаженного, по 100 тыс. рублей за штуку.

Клирик подчеркнул, что следует, как говорит президент России Владимир Путин, «отделять мух от котлет». Он добавил, что в контексте куличей мухи — это рынок, а котлеты — религиозная жизнь как таковая.

«Хотят назначать хоть 100 тыс., хоть 100 млн — найдется тот, кто купит. Но никакой тут связи нет ни с небом, ни с верой, ни с Христом, ни с чем», — разъяснил религиозный публицист.

Иеромонах Макарий резюмировал, что христианину необходимо уделять внимание именно духовной части, нежели материальной.

Напомним, что в апреле 2025 года шоумен Филипп Киркоров похвастался в соцсетях куличом за 100 тыс. рублей работы ресторатора Дениса Симачева. Он отметил, что насладится авторским пасхальным десертом в Пасху вместе с близкими друзьями.

Ранее представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что появление на полках магазинов дорогих куличей противоречит взглядам православного христианства, которое не поощряет стремление к роскоши.

По его словам, деньги, которые москвичи отдают за такие кондитерские изделия, было бы лучше направить на благотворительность.