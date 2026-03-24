В Петербурге госпитализировали заразившегося оспой обезьян

В Санкт-Петербурге зафиксировали случай заражения оспой обезьян, заболевшего госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На данный момент он находится в инфекционном отделении больницы имени Боткина. Диагноз подтвержден. О госпитализации заразившегося оспой обезьян также сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным Shot, с начала 2026 года в Петербурге было зафиксировано два случая заболевания оспой обезьян, еще три выявили в Подмосковье.

Ранее врач и эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева оценила риск массового заражения оспой обезьян в России как низкий. Она также отметила, что это острое инфекционное заболевание относится к первой группе патогенности и генетически схоже с вирусом натуральной оспы.