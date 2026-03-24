Названы лауреаты двух премий Президента России по культуре

Помощник президента РФ Владимир Мединский и генеральный директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров на пресс-конференции в ТАСС объявили лауреатов премий Президента России по культуре за 2025 год, которые в обиходе зовут "молодежными".

Одна из них - Премия Президента РФ для молодых деятелей культуры - существует с 2011 года, вручается людям до 35 лет за произведения и проекты, ставшие выдающимся вкладом в культуру России, и впечатляет призовым фондом. Каждый из лауреатов (а их три) получает пять миллионов рублей.

В этом году формат премии стал более "строгим". Право выдвигать претендентов теперь получают три, скажем прямо, не самые многочисленные группы людей. Это лауреаты Госпремии СССР, лауреаты Госпремии России и члены Совета при Президенте России по культуре. Кстати, Владимир Мединский обратил внимание, что название самого Совета с 2025 года тоже стало более лаконичным. Изменение правил выдвижения номинантов должно, по словам Мединского, стать гарантией качества, с другой - повысить степень ответственности тех, кто определяет номинантов.

При том, что на "молодежную" премию 2025 года было много представлений (сколько именно, не было упомянуто), в лонг-лист после экспертных заключений попали 10 номинантов. Дальше было обсуждение и тайное голосование всех членов Совета при президенте России по культуре.

В этом году счастливцами, которые 25 марта в Кремле получат премию Президента РФ для молодых деятелей культуры 2025 года, стали режиссер Мурат Абулкатинов (главреж Красноярского театра юного зрителя) - "за вклад в развитие отечественного театрального искусства", актер Театра Олега Табакова Владислав Миллер - "за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино", и оперные певцы Игорь Морозов (солист Геликон-оперы), Алина Черташ и Полина Шабунина (солистки Большого театра) - "за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева "Семен Котко", поставленной на сцене Большого театра".

Лауреатов второй президентской премии назвал Карен Шахназаров. Речь о премии президента России за произведения и проекты для детей и юношества. Она тоже несколько обновлена: теперь может быть присуждена не только за проекты, но ею можно награждать и физических лиц, и организации. В этом году это "расширение" уже заработало. Из 9 представлений на соискание Премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества в результате тайного голосования было выбрано два кандидата и одна организация. Карен Шахназаров подчеркнул, что тайное голосование членов Совета при президенте России по культуре было реально тайным. И, судя по его комментарию, результаты не совпали с некоторыми ожиданиями. Что, конечно, звучит интригующе, но подтверждает честные правила игры.

В результате лауреатами этой второй президентской Премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества стали Анатолий Кисляков, руководитель "Большого детского хора Попова" - "за вклад в развитие отечественной хоровой традиции", радиоканал "Детское радио" - "за создание культурно-просветительской экосистемы для детей", и "Музей истории военной формы" - "за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи".