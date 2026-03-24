Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал о «клиническом диагнозе» Украины. Мнением об этом он поделился в программе «Пятница, вечер!» на радио Sputnik, запись которой опубликована во «ВКонтакте».

Комментируя сообщение о том, что украинский телеканал проигнорировал сборную России в медальном зачете Паралимпиады, Пучков напомнил, что на Украине разрешено писать слово «Россия» с маленькой буквы.

«России там нет вообще на украинских табличках. Начнем писать Россию с маленькой буквы — и сразу победа, перемога. Ну, это клинический диагноз, по-моему», — поиронизировал блогер.

Ранее Гоблин уличил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он плохо знает английский язык. По мнению Пучкова, с этим связаны его конфликты с западными политиками, в том числе президентом США Дональдом Трампом.