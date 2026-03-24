Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, уместен ли иронический тон в новостях

Большинство допускают шутки в развлекательных новостях и авторских колонках СМИ, но в текстах о политике и безопасности воспринимают их как неуважение.

В последние годы онлайн- и офлайн-медиа активно экспериментируют с форматом подачи новостей: «мемные» заголовки становятся способом конкурировать за внимание аудитории в соцсетях и мессенджерах. На фоне этого тренда медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, где, по их мнению, нужно оставить деловой тон, а где – позволить себе шутку.

В целом ироничная подача новостей в СМИ остается нишевым запросом. Только 7% признались, что им нравится такой формат и они чаще выбирают именно его. Еще 26% относятся к нему положительно при важном условии – информация должна оставаться точной. Для 11% тон не принципиален, главное – содержание. При этом 22% скорее не любят иронию, а 34% заявили, что совсем не принимают шутки в новостях и считают, что это «не территория для юмора».

К юмору в серьезных темах аудитория относится еще сдержаннее. 21% респондентов допускают его только при жестком условии: он не должен искажать смысл и факты. Каждый десятый (10%) готов к шуткам в авторских колонках, но не в новостной ленте. При этом 29% предпочитают полностью отделять юмор от серьезной повестки, а 40% считают использование мемов в темах политики и безопасности неуважительным по отношению к самой теме и к аудитории.

При этом в некоторых сферах аудитория все же готова принимать иронию. 60% уверены, что юмор органично смотрится в развлекательных новостях, материалах о культуре, шоу-бизнесе и интернет-трендах. Только 6% готовы видеть ироничный тон в социальных сюжетах и повседневных историях людей, а 5% допускают использование мемов в экономике и технологиях, когда они помогают упростить сложные темы и сделать их понятнее. Еще 29% выступают за «точечный» подход и считают, что юмор уместен исключительно в спецпроектах, а не в базовой новостной ленте.

Респонденты рассказали, насколько ориентируются в контексте современных мемов. Так, 44% в основном считывают контекст, но иногда вынуждены догадываться, а 26% вообще не интересуется интернет-юмором. 17% хорошо понимают все отсылки, 13% узнают только самые популярные мемы.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 19 марта 2026 года, в нем приняли участие 2 032 интернет-пользователя.