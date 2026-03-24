Михалков сделал грозное предупреждение перед возвращением Ефремова на сцену

Михаил Ефремов, как известно, готовится вернуться на театральную сцену в паре с Анной Михалковой. Сейчас две звезды активно готовятся к премьере и устраивают закрытые показы. На одном из которых побывали и корреспонденты «МК».

В буфете перед началом спектакля оживленно. Дамы в роскошных нарядах и господа в классических костюмах находятся в предвкушении.

- Говорят, что Ефремов ради роли даже побрился наголо, - обсуждали они в буфете. Всем не терпелось посмотреть, какой Михаил Олегович сейчас, не растерял ли свой талант… На театральные подмостки Ефремов не выходил по всем известным причинам несколько лет…

Перед началом показа слово взял Никита Михалков, который стал режиссером-постановщиком «Без свидетелей». Сначала зрители подумали, что речь легендарного режиссера записана на пленку заранее. Но, оглянувшись, поняли, что Михалков пришел оценить постановку лично. За происходящим он наблюдал из центра зала.

- Это прогон, - пояснил Никита Сергеевич. - Мы еще в стадии, так сказать, становления спектакля. Но это не повод, чтобы быть к нам снисходительными.

Не обошлось и без грозного предупреждения от руководителя Мастерской «12» Никиты Михалкова.

- Вы меня не будете слышать, - продолжил Никита Сергеевича. - Страшных ругательных слов, которые приходится говорить каждый день, вы тоже не будете слышать. Но предупреждаю всех остальных, кто находится за сценой, что вы это услышите, если будет что-то не так. Но вот, собственно, и все. - Берегите нервы пенсионера, - пошутил Михалков, намекая на себя. - С Богом!

На сцене только два действующих лица: Анна Михалкова и Михаил Ефремов, которые играют бывших супругов. Спустя девять лет они встречаются и начинают разговор о прошлом. Разговор непростой, сложный, требующий от артистов полной отдачи. Эмоции в течении вечера было предостаточно!

Ефремов продемонстрировал все грани своего таланта, который не растерял в местах не столь отдаленных. Он и поет, и танцует, и даже показывает, как умеет лихо пользоваться пылесосом. В какой-то момент Михаил появляется на сцене и вовсе… в одних трусах. Стриптиз от Ефремова для части зрителей стала неожиданным бонусом. Но всем известно , что ради искусства Михаил Олегович всегда был готов на разные эксперименты.

В спектакле много современных новшеств. Например, в течение вечера Ефремов записывает «кружочки» другу – в этот время его лицо выводят на экраны крупным планом, чтобы зрители смогли рассмотреть вернувшегося актера детально. К слову, многие заметили на его лице капельки пота – в «Без свидетелей» актер выкладывается по полной. По-другому он, кажется, и не умеет.

Не обошлось и без алкоголя: герой Ефремова в течение постановки пару раз прикладывается к бутылке. Впрочем, корреспондентов «МК» уверили, что там – безалкогольный напиток.

Особого внимания заслуживает Анна Михалкова. Ее героиня – женщина, которая на протяжении многих лет хранит тайну рождения сына. И готова на все, чтобы бывший супруг ее не раскрыл.

Длился спектакль полтора часа. В конце вечера Ефремову и Михалковой устроили продолжительные овации. На лице Михаила Олеговича появилась улыбка: кажется, по аплодисментам он соскучился. В это время зрители потянулись к сцене с цветами и пакетами с подарками.

- Спасибо, - коротко отвечал Михаил, принимая букеты и презенты от поклонников.

По его лицу было понятно: такому теплому приему он рад.

Анну Михалкову зрители буквально усыпали роскошными букетами. Собрав часть цветов, она пригласила знаменитого отца на сцену. И зрители смогли наблюдать трогательные отношения отца и дочери. Никита Сергеевич нежно приобнял дочь и несколько раз ее поцеловал.