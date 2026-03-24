«Отсеку свой язык»: Милонов ответил на критику Бони

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ответил на критику со стороны блогера Виктории Бони.

© Вечерняя Москва

По словам парламентария, «обличать грех — его христианский долг».

— Я отказываю в праве данной «иностранной подданной» говорить от лица кого бы то ни было, кроме себя самой. Христианский долг любого человека обличать грех и духовное уродство в любых обстоятельствах. И если эта женщина требует от меня называть сифилис на лице человека милой родинкой, я лучше отсеку свой язык, но против совести не пойду, — сказал Милонов в беседе с порталом «Подъем».

По его словам, России не нужны «подобные нравственные ориентиры».

Ранее Виктория Боня выступила с резкой критикой в адрес депутата Государственной думы Виталия Милонова. Блогер охарактеризовала манеру общения политика как недопустимую, назвав его поведение «разжиганием ненависти к женщинам».

Милонов заявил, что уже ставший для многих привычным подход к празднованию 8 Марта, при котором женщины хотят получить дорогостоящие презенты, а мужчины и сами рады «бросать им деньги», служит ярким примером «проституточных отношений».