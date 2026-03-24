Отсидевший «до звонка» Митволь потребовал пересмотра своего дела

Отсидевший в колонии срок «до звонка» экс-чиновник Олег Митволь очень «подсадил здоровье». Об этом Daily Storm рассказал его адвокат Михаил Шолохов.

По его словам, Митволь жалуется на здоровье.

«У него тоже возраст большой, поэтому состояние здоровья оставляет желать лучшего», — сказал юрист.

Бывший замглавы Росприроднадзора требует пересмотра своего уголовного дела о хищении при строительстве метров Красноярске. Защита на прошлой неделе подала соответствующее ходатайство в Генпрокуратуру.

У Митволя накопилось очень много бытовых вопросов, которые он намерен решить. Своими планами он не делится, но «человек с таким опытом и знаниями найдет себе применение в гражданской жизни».

Первым делом экс-чиновник увиделся после выхода из колонии со своей 88-летней мамой.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Все эти годы Митволь добивался смягчения наказания, но получал отказы. 24 марта 2026 года Митволь вышел на свободу по окончании срока наказания.

Ранее сообщалось, что Митволь собирается жить в России.