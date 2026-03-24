Вышедший на свободу бывший замглавы Росприроднадзора Митволь рассказал о планах

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь после освобождения хочет жить в России. О своих планах он рассказал РИА Новости.

Он планирует заниматься правозащитной деятельностью. Экс-чиновник напомнил, что у него есть юридическое образование.

«Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой», — заявил Митволь.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Все эти годы экс-чиновник добивался смягчения наказания, но получал отказы. 24 марта 2026 года Митволь вышел на свободу по окончании срока наказания.