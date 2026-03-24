Симоньян рассказала о реакции брата Кеосаяна на ее жилье

Когда главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приехала в родной Краснодар для получения звания почетного гражданина, поехавший с ней покойный брат ее мужа Тиграна Кеосаяна Давид был изумлен видом ее дома и не мог поверить, что там можно было жить.

Об этом в понедельник, 23 марта, рассказала сама журналистка.

— Внутри не было ни воды, ни канализации — вообще ничего. Одна дырка на улице для туалета, куда ходили пять семей. Еще один кран с водой, которым пользовались все жители. Вот так мы жили, и ничего. Зато много книжек читали. Я и сейчас с большим умилением туда приезжаю, — отметила Симоньян в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Журналистка добавила, что в разговоре с братом Давид Кеосаян отметил, что его родственница не преувеличивала, а преуменьшала «масштаб катастрофы».

В тот же день Маргарита Симоньян рассказала, что у Тиграна Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. По ее словам, режиссер умер 26 сентября 2025 года после длительного пребывания в коме, но при этом она выразила мнение, что он ушел из жизни раньше — 21 декабря 2024 года.