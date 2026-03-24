Стала известна личность прогулявшейся по улице голой и возмутившей соседей россиянки

Прогулявшейся голой по улице Екатеринбурга и возмутившей соседей оказалась 30-летняя девушка с психическим заболеванием. Личность россиянки стала известна порталу Е1.ru.

По сведениям издания, горожанка развелась с мужем. У нее есть ребенок. Заболевание у девушки прогрессирует, однако ее не кладут в больницу, поделились знакомые.

Они отметили, что екатеринбурженка неадекватно ведет себя как минимум уже несколько лет. Так, она била бывшего мужа, он обращался в полицию, снимал побои. Однако никакой реакции не последовало.

Знакомая горожанки уверена, что та представляет опасность для самой себя.

О голом дефиле девушки сообщалось накануне. Соседи подчеркнули, что горожанка ходит обнаженной по улицам практически ежедневно. Девушка проживает с матерью. Последняя много работает и не водит ее к специалистам.