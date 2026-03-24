Жители Подмосковья пожаловались на бессонницу из-за рекламных щитов

Жители подмосковного Красногорска пожаловались на бессонницу из-за ярких рекламных щитов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По информации канала, свет от билбордов мешает людям спать по ночам. Наиболее мощный из них установлен на пересечении Волоколамского шоссе и Светлой улицы. Свет от него распространяется на десятки многоэтажных домов, в которых суммарно проживают тысячи человек. Многие из них рассказали, что последние несколько недель не могут спать — из-за слишком большой яркости ни жалюзи, ни шторы блэкаут, ни маски для сна не помогают.

Ранее жители Балахны Нижегородской области пожаловались на размещение десятков баннеров с ошибкой в названии их города.