Жители Коми увидели в небе ярко-голубой шлейф

Жители Сыктывкара, Зимстана, Корткероса и Койгородка увидели в небе ярко-голубой шлейф от ракеты, пролетавшей над Коми. Об этом пишет БНК.

© Telegram-канал Осторожно Новости

Люди поделились красивыми фото в соцсетях. Часть из них выразила восторг от необычного зрелища, некоторые признались, что были напуганы.

«А кто-нибудь знает, что это? Я думала, что мы все умрём через пару минут», — заметила горожанка.

Власти призвали жителей Коми не пугаться, объяснили, что это след от космического корабля.

По данным агентства, 22 марта в 15:00 с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а». Она доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33».

В ходе полета грузовик совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 35 минут.

Согласно графику, стыковка «Прогресса» с МКС должна произойти 24 марта. В случае неполадок, она будет происходить в ручном режиме, с помощью специальной системы, управляемой джойстиками.

Корабль везет на станцию оборудование для изучения солнечных вспышек, топливо для дозаправки, провизию для экипажа и прочий необходимый груз.

Напомним, что 17 июня 2018 года жители Сыктывкара увидели, как над городом пролетела светящаяся «медуза». Некоторые приняли ее за НЛО, однако это была ракета-носитель «Союз-2.1б».

«Медузу» заметили также жители Казани, Нижнего Новгорода и Саранска.