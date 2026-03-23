Умер экс-посол России в Эстонии

Бывший посол России в Эстонии Алексей Глухов умер на 91-м году жизни.

Об этом рассказала пресс-служба МИД России в Telegram-канале.

«Ушел из жизни яркий дипломат, настоящий патриот своей страны, профессионал высочайшей пробы, внесший большой личный вклад в развитие и обеспечение внешнеполитических интересов Родины на европейском направлении», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что Глухов начал свой трудовой путь в качестве сотрудника Бюро переводов МИД СССР в 1953 году. Позже перешел на европейское направление. За годы работы занимал ряд должностей, в том числе в 1983–1987 годах был советником-посланником посольства СССР во Франции. В 1994-1997 годах он являлся послом РФ в Люксембурге, а с 1997 года по 2000 был послом в Эстонии.

Заслуги Алексея Глухова отмечены государственными наградами, среди которых Орден Трудового Красного знамени, Орден Дружбы народов, Орден «Знак Почета».