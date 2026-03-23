Вспышку кори выявили в одной из российских школ

В Петербурге выявили вспышку кори в одной из школ. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в школе №204 Центрального района — пятиклассник заболел корью. В учебном заведении отменили линейки, дополнительные занятия, продленку и лагерь дневного пребывания.

Непривитых и не переболевших детей перевели на дистанционное обучение до конца недели. Традиционное родительское собрание также не состоится — оно пройдет онлайн.

До этого эпидемиолог рассказала о необычном способе распространения кори. По ее словам, болезнь распространяется на значительные расстояния в соседние комнаты, кабинеты, через коридоры, лестничные клетки, лифты, вентиляцию.