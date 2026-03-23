Россиян научили защищаться от клещей

Эффективно защититься от укусов клещей поможет правильно подобранная одежда. Об этом россиянам рассказала врач общей практики Красногорской больницы Анна Говтва, передает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Эксперт рекомендовала выбирать предметы гардероба с длинными рукавами и плотными манжетами. При выходе из дома брюки стоит заправлять в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки.

«Цвет предпочтителен светлый, чтобы легче было заметить клеща. А ткань лучше синтетическая, так как за ворсистые и рыхлые материалы клещу проще зацепиться», — отметила Говтва.

Она подчеркнула необходимость ношения головного убора. Кроме того, следует обрабатывать одежду репеллентами. Для дополнительной защиты врач посоветовала выбирать безопасные маршруты: придерживаться центральных дорожек в парке, избегать зарослей травы и влажных мест рядом с водоемами.

«На траву не надо садиться и ложиться. Не стоит также нести домой сорванные растения», — рассказала Говтва.

Она добавила, что после прогулки нужно сразу раздеться, а также осмотреть одежду и тело. Вещи стоит постирать при температуре не ниже 60 градусов. Если на теле был найден клещ, необходимо обратиться в травмпункт — удалять его самостоятельно нельзя.

Ранее в Подмосковье зафиксировали первый в текущем году случай укуса клеща.