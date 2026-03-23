В Москве и 72 регионах страны пройдет Всероссийский фестиваль #ЛюдиКакЛюди

С 29 марта по 5 апреля в Москве и в 72 регионах страны пройдет 10-й Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди — одно из крупнейших событий в сфере поддержки людей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Фестиваль проводится с 2017 года по инициативе содружества некоммерческих и государственных организаций, работающих в сфере помощи людям с РАС. Его главная задача — создать пространство для открытого диалога, творчества и взаимодействия, где люди с аутизмом и другими особенностями развития могут проявить себя, раскрыть таланты и почувствовать поддержку профессионального и родительского сообщества.

Генеральный партнер фестиваля — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец:

«Фонд "Вклад в будущее" поддерживает фестиваль #ЛюдиКакЛюди уже на протяжении пяти лет. Мы видим своей задачей — способствовать распространению инклюзивных ценностей и культуры в обществе, создавать новые и поддерживать существующие площадки для профессионального диалога и передачи эффективных инструментов, позволяющих раскрывать потенциал каждого ребенка в нашей стране. Совместными усилиями мы сделали Фестиваль точкой притяжения для тысяч профессионалов и заинтересованных родителей, местом, где каждый может поделиться опытом и получить поддержку. Мы надеемся, что благодаря в том числе и нашим усилиям, аудитория Фестиваля будет расти год от года».

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова:

«Для родителей ребенка с инвалидностью важно чувствовать, что они не одни. Поддержка должна быть системной и комплексной, через всю жизнь — в образовании, культуре, спорте, здравоохранении, социальной сфере. Безусловно, эта работа видится как синергия государственных и общественных возможностей. Только вместе можно создать среду, в которой каждый ребенок может расти и развиваться, а семьи — получают необходимую, своевременную помощь».

Фестиваль приурочен ко 2 апреля — Всемирному дню информирования об аутизме. Он объединяет специалистов в сфере медицины и социальной поддержки, педагогов, представителей НКО, бизнеса и органов власти, семьи, воспитывающие детей с РАС, и всех, кому важно развитие инклюзии.

В 2025 году фестиваль прошел на 721 площадке в 69 регионах страны. В Москве его мероприятия посетили более 6000 человек, онлайн-трансляции набрали свыше 500 тысяч просмотров. Общий информационный охват превысил 10 млн человек.

В этом году к фестивалю присоединятся представители НКО из дружественных стран для обмена опытом — Мексики, Индии, Непала, Армении, Азербайджана и других.

К 10-летию фестиваля запускается социальная кампания, направленная на снижение барьеров и непонимания между людьми с аутизмом и обществом. В сети вышел ролик «Слова, которые меняют мир». В нем герои с РАС сталкиваются с повседневными сложностями, а окружающие поддерживают их простыми фразами: «давай вместе», «я подожду», «можно с тобой?». Кампания подчеркивает: иногда именно простые слова помогают сделать среду по-настоящему инклюзивной.

В Москве фестиваль пройдет на нескольких площадках и в разных форматах.

29 марта состоится традиционный семейный день в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). В программе — мастер-классы и интерактивные активности для семей, детский концерт, лекции и консультации для родителей. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

2 апреля пройдет деловая программа в Московском центре качества образования (в очном и онлайн-форматах). Эксперты обсудят вопросы образования и жизнеустройства людей с РАС, клинические рекомендации и качество помощи, а также практику межведомственного взаимодействия.

3 апреля — театральный день в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая. Участники соберутся, чтобы обсудить роль театра в жизни человека с аутизмом, посмотреть спектакли инклюзивных театров и принять участие в мастер-классах по сценической речи, пластике, кукловождению и перфомансу.

3 апреля — онлайн-марафон «Путь спортсмена» будет посвящен интеграции людей с РАС в спортивную среду. В программе — обсуждение эффективных методов привлечения и вовлечения участников, практические рекомендации по их обучению и ответы на вопросы о том, как сделать спорт доступным и интересным для каждого.

5 апреля на главной площадке — в музее-заповеднике «Царицыно» — пройдет большой праздничный день. В программе: встречи и автограф-сессии с известными российскими артистами, среди которых амбассадоры фестиваля — актер театра и кино Георгий Дронов и певица Диана Гурцкая; дискуссии и открытые обсуждения актуальных вопросов; инклюзивные концерты; консультации специалистов; семинары и практики поддержки родителей; мастер-классы для детей с РАС и их сверстников; совместный с порталом Чемпионат.сом мини-турнир по настольному футболу, в котором семьи с детьми будут состязаться с игроками Медийной футбольной лиги.

Также гостей ждет иммерсивный квест, помогающий лучше понять особенности восприятия людей с аутизмом, и международный интерактивный стенд для детей.

Завершится день награждением победителей конкурса «Личное дело» им. Ольги Власовой, организованного Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ. Конкурс направлен на поддержку родительских инициатив в сфере развития инклюзии и помощи людям с особенностями развития.

Вход на главную площадку в музей-заповедник «Царицыно» свободный, регистрация не требуется.

С подробной программой мероприятий в Москве и регионах можно ознакомиться на сайте фестиваля.