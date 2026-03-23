ИИ изучил версии гибели туристов на перевале Дятлова и назвал приоритетную

Алгоритмы искусственного интеллекта проанализировали версии гибели в горах Северного Урала туристической группы под руководством Игоря Дятлова. Журналисты KP.RU загрузили в нейросети подробную хронологию событий, данные о травмах на обнаруженных трупах и материалы следствия.

В ходе анализа искусственный интеллект пришел к выводу, что наиболее правдоподобной является версия о природно-техногенном характере случившегося. Криминальную составляющую ЧП нейросети отвергли, указав при этом на общую неординарность ситуации.

Уточняется, что стопроцентной уверенности не предполагает ни одна из созданных ИИ моделей.

Напомним, что ЧП на перевале в Свердловской области, который позднее назвали в честь Дятлова, произошло в 1959 году. Тогда погибли девять туристов. Их тела обнаружили с травмами различной степени тяжести.

Группа, согласно версии Генпрокуратуры, не смогла найти оставленную палатку из-за плохой видимости и, как следствие, замерзла насмерть. В то время температура воздуха на перевале составляла до минус 45 градусов Цельсия.