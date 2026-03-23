Портал «Рамблер» запустил диалоги с новостным ИИ-помощником

Быстрый фактчекинг и возможность задать вопрос по каждой статье стали доступны пользователям/

Первым среди всех российских медиаплатформ портал «Рамблер» запустил диалоговый интерфейс для новостного ИИ‑помощника. Пользователи могут просто задать вопрос в чате и получить развернутый ответ вместо долгого поиска информации. Это крупное обновление ИИ‑помощника с декабря 2025 года. Он доступен на главной странице портала в разделе «Что нужно знать сейчас» и в интерактивном окне внизу новостного материала.

Диалоговый ИИ‑помощник проверяет информацию из запроса пользователя и выдает справку с проверенной информацией, основываясь на официальных данных федеральных СМИ со ссылками на первоисточники. Такой формат исключает необходимость долго скроллить ленту, сверять версии и тревожиться из‑за противоречивой информации: достаточно сформулировать вопрос: например, «правда ли, что в Москве сегодня перекроют улицы?», и тут же получить развернутый, проверенный ответ.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы хотим, чтобы новости больше не вызывали тревожность и вопросы – правда или фейк. Зачем скроллить десятки материалов и искать, если можно просто уточнить в любой удобной форме. Мы сделали диалогового ИИ‑помощника, чтобы можно было спросить и сразу получить верифицированный ответ с пруфами. “Рамблер” берет на себя проверку фактов, сбор ссылок и объяснение контекста, а пользователь получает короткий, понятный ответ без лишнего шума. Не нужно тратить время на поиски и лишние переживания – достаточно просто спросить».

Диалоговый ИИ‑помощник стал логичным шагом в развитии «Рамблера» как первого российского LLM-портала. К умной ленте и подборкам добавилось полнофункциональное окно чата, в котором можно вести переписку в свободной форме, уточнять детали, просить расшифровать контекст или предложить объяснить сложную тему простым языком. Это первый вопросно‑ответный интерфейс подобного уровня для уточнения информации в российских СМИ. Такой подход объединяет привычный формат новостного портала и удобство персонального помощника, который всегда «под рукой» и отвечает именно на тот вопрос, который волнует пользователя здесь и сейчас.